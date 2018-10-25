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  4. 25 Ekim 2018 13:15

Veliaht Prens Selman'ın soğuk şakası konferansa damga vurdu

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkesinde düzenlenen bir konferansta Lübnan Başbakanı ile ilgili olarak yaptığı şaka şok etkisi yarattı.

Veliaht Prens Selman'ın soğuk şakası konferansa damga vurdu
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na Veliaht Prens'in sözleri damga vurdu. Salman gülümseyerek "Başbakan Hariri, Suudi Arabistan Krallığı'nda iki gün daha kalacak, umarım alıkonulma söylentileri patlak vermez" sözlerini söyledi.

Veliaht Prens'in bu sözleri salonda gülümsemelere yol açarken Lübnan Başbakanı Hariri de Veliaht Prens'in bu sözlerini gülümseyerek karşıladı ve Prens ile tokalaştı.

Lübnan Başbakanı Hariri'nin, Suudi, Arabistan tarafından alıkonulduğu söylentisi geçtiğimiz yıl Kasım ayında patlak vermişti. Hariri'nin yaklaşık bir ay kadar sonra istifa ettiğini duyurması Fransız medyası tarafından da yakın merceğe alınmıştı.

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