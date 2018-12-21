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  4. 21 Aralık 2018 23:52

Veliaht prensin korkunç yüzü ortaya çıktı

İnsan hakları örgütü Reprieve, Suudi Arabistan hakkındaki raporu açıkladı. Raporda Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ele geçirdiği iktidar döneminde idamlarda artış olduğu görüldü.

Veliaht prensin korkunç yüzü ortaya çıktı
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İnsan hakları örgütü Reprieve, Suudi Arabistan’da  Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MBS) iktidarı ele geçirdiği günden bu yana  idamlarda büyük artış görüldüğünü açıkladı.

Reprieve’in Suudi Arabistan’la ilgili raporunda, bu ülkede MBS'nin  iktidarındaki ilk 8 ayda idamların yüzde 100’e yakın arttığı bildirildi. Buna  göre MBS'nin iktidara geldiği Haziran 2017'den Mart 2018 tarihine kadar, önceki 8  ayda 67 olan idam sayısı 133’e yükseldi.

Rapora göre 2018’de idamların sayısı 147 olurken, 2014’ten beri Suudi  Arabistan’ın idam ettiği kişi sayısı 700’e yaklaştı. Suudi Arabistan’da idam  edilenlerin yüzde 49’unu yabancı uyruklular oluşturdu.

İdam gerekçelerinin yüzde 39’unu uyuşturucu bağlantılı suçlar  oluştururken, bu nedenle 2014’ten bugüne idam kararı infaz sayısı da 246’ya  ulaştı.

Rapora göre bu yıl gerçekleşen idamlar arasında, kendisine tecavüze  yeltenen Suudi patronunu öldüren Endonezyalı genç kız Tuti Tursilawati de yer  aldı. Ekim ayında idam edilen Tursilawati’nin durumu hakkında ailesine de  Endonezya hükümetine de bilgi vermeyen Suudi Arabistan’ın bu tutumunun, ülkenin  uluslararası normlarını hiç saymasının örneği olarak gösterildi.

“Kaşıkçı cinayeti vahşeti ortaya koydu”

Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle dünya gündemine  geldiği hatırlatılan raporda, ülkede rejime muhalefet gerekçesiyle tutuklu  bulunan en az 54 kişinin de idamı beklediğine işaret edildi.

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Reprieve Direktörü Maya Foa,  “Veliaht Prensin reform vaatlerine rağmen ülkesinde uyuşturucuya bağlı idamlar  alarm verici düzeyde yüksek.” ifadelerini kullandı.

“Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi rejiminin yöneticilerinin vahşetini  ortaya koydu.” diyen Foa, dünyanın Suudi Arabistan’dan siyasi tutukluların ve  zayıf göçmen işçilerin idamı konusunda da hesap sorması gerektiğini kaydetti.

AA

rapor , veliaht prens , iktidar , suudi arabistan
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