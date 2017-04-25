Yahudi çetesinden Araplara saldırı

İsrailli Araplara saldıran çetenin savunması: Yahudi kadınlarla romantik ilişki kurmalarını önlemek istedik

İsrail'in güneyindeki Be'er Şeva kentinde Araplara saldıran bir Yahudi çetesi, saldırılarını gerekçelendirdi. Çete üyeleri, Arapların Yahudi kadınlar ile 'romantik ilişkiler' kurmalarını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.



İsrail'in güney kenti Be'er Şeva'da Araplara yönelik saldırılar nedeniyle haklarında dava açılan 6 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.



Haaretz'de yer alan habere göre, hepsi de Yahudi olan 5 yetişkin İsrailli erkek ile 1 genç erkek saldırıların gerekçesi olarak Arap erkeklerin Yahudi kadınlarla 'romantik ilişki' kurmasını engelleme isteğini gösterdi.



Yaşları 17 ila 20 arasında değişen çete üyeleri, Aralık 2016 ile 6 Nisan 2017 arasındaki 6 ayrı saldırıda bıçak, sopa, metal çubuk ve başka silahlar kullandı.

Çetenin 2 üyesinin asker olduğu belitilirken, 3'ünün de ağırlaştırılmış saldırı suçuna ek olarak 'terör' suçuyla da yargılandığı açıklandı.



ÇETENİN BAZI ÜYELERİ IRKÇI LEHAVA GRUBUNUN VİDEOLARINI İZLEMİŞ



Savcılığın soruşturmasına göre, her saldırıdan önce çete, hedeflerinin Arap olup olmadığını doğrulayıp öyle harekete geçiyordu. Bazı saldırılarda da tanınmamak için yüzlerini kapatıyorlardı.



En ciddi vakada, 19 yaşındaki şüpheli Raz Ben-Shalom Amitzur, Yahudi bir kadınla bir otomobilin içinde oturan bir Arap erkeği birkaç kez muhtalif bölgelerinden bıçaklamıştı.



Çetenin, Be'er Şeva'daki 'Araplarla Yahudilerin birbiri içinde asimile olmasını' engelleme amacıyla hareket ettiği, bazılarının 'Araplarla evlenen Yahudi kadınları kurtarma' iddiasıyla faaliyet yürüten ırkçı Lehava grubunun videolarını izlediği belirtiliyor.



Çete üyelerinden bir Lehava'yı desteklediğini ancak grubun aktif üyesi olmadığı savunmasını da yaptı.