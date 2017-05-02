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  1. 02 Mayıs 2017 23:07

Yemen yine karıştı: 17 militan öldü

Yemen'de koalisyon güçleri tarafından yapılan hava saldırıları sonucu 17 Husi militanı öldü.

Yemen yine karıştı: 17 militan öldü
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Yemen'in Taiz ilinde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava  saldırıları sonucu 17 Husi militanı öldü, onlarca militan yaralandı.

Yemen Ordusuna bağlı "September Net" sitesinde yer alan habere göre,  koalisyon güçlerinin Taiz'de Muha kentine bağlı Muzia'da Husilerin mevzilerine  düzenlediği hava saldırıları sonucu 7 militan öldü, onlarca militan aralandı.

Hava saldırılarında, Husilere ait bir silah deposunun da vurulduğu  belirtildi.

Koalisyon güçlerinin, Muzia ilçesinde Husilere ait konvoya düzenlediği  saldırıda ise 10 militanın öldüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca, ordu birlikleri ile Halk Direniş Güçleri'nin (HDG)  Muzia ilçesinde kontrolü sağlamak için Muzia, El-Vaziıye ile Taiz'e mücavir  ilçelerin sakinlerinden oluşan yaklaşık 800 kişilik bir birlik oluşturmaya  çalıştığı aktarıldı.

Muha ordu birliklerine bağlı süvari birliği komutanlarından Fevvaz  el-Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babu'l Mendeb'e yaklaşık 20  kilometre mesafedeki El-Umri karargahına uzanan takviye yolunun ordu birlikleri  ve HDG tarafından kesildiğini, ayrıca El-Umri Dağı ile Huzan'ın ele geçirildiğini  söyledi.

Kasımi, operasyonlar sırasında Husiler ile devrik lider Ali Abdullah  Salih yanlılarından can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Meşru hükümete bağlı ordu birliklerinin, ülkenin batı sahil bölgesinde  denetimi sağlamak için 7 Ocak'ta başlattığı "Altın Mızrak" operasyonları  çerçevesinde Muha'nın doğusunda yer alan Muzia ilçesinin sık sık şiddet  olaylarına sahne olduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve  onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi  Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet  güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.

husi militanı , yemen , hava saldırısı