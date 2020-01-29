Yemen'deki İran destekli Husiler Aramco'ya saldırdı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını söyledi. Seri, kendilerine yönelik saldırılara karşılık çok sayıda füze ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan Aramco tesislerini, Ebha ve Cizan'daki havaalanlarını, Hamis Muşayt'taki bir üssü ve ülkedeki bazı "hassas" noktaları hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, Cevf ve Marib kentlerinde 2 bin 500 kilometreden fazla alanı ele geçirdiklerini iddia etti.

14 EYLÜL'DE DE SALDIRMIŞLARDI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenmiş, saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti. Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı.