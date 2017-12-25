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  4. 25 Aralık 2017 23:39

Yemen'deki o partiden Türkiye'ye övgü

Yemen'deki Islah Partisi, Türkiye'nin ülkesindeki meşru hükümete yönelik desteğinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Yemen'deki o partiden Türkiye'ye övgü
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Yemen'deki Islah Partisi, Türkiye'nin ülkesindeki meşru hükümete yönelik desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
 
Partinin internet sitesinde yer alan habere göre, parti Genel Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi ile Genel Sekreteri Abdulvehhab el-Enesi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya  geldi.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmelerin yanı sıra Husi milislerin yol  açtığı sıkıntıların sonlandırılması amacıyla meşru hükümet ve onun siyasi mekanizmalarının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Yedumi, devletin yeniden tesisi ve tüm ülkede güvenlik ile istikrarın  sağlanması için Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki  meşru yönetimi destekleyen rolünden övgüyle söz etti.

Parti Başkanı ayrıca Türkiye'nin Yemen halkına yönelik insani yardımlar konusundaki desteği karşısında duyulan memnuniyeti de dile getirdi.

Türk Büyükelçi Eler ise ülkesinin, Yemen'in meşru hükümetine desteğini  yineleyerek, Türkiye'nin Yemen ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Husiler tarafından öldürülmesinden dokuz gün sonra 13 Aralık'ta; Suudi Arabistan Veliaht Prensi  Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir  araya gelen Islah Partisi üst düzey yetkilileri, geçen hafta da Suudi  Arabistan'da ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler ve Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Vladimir Didushkin'le görüşmüştü.

Ülkenin en büyük partilerinden Islah, Kuzey ve Güney Yemen'in  birleşmesinin ardından 1990'da İslami arka plana sahip bir parti olarak  kurulmuştu.

türkiye , ıslah partisi , yemen
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