Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi

Terör örgütü IŞİD'in medya kanadından gelen bilgilerine göre, Rakka'da yaşanan çatışmalarda terör örgütü IŞİD, ABD destekli, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) 32 militanı öldürdü.

Terörist grup IŞİD'in kendi medya ajansından yaptığı son dakika açıklamasında, dün Rakka'nın batısındaki cephe hatlarını geçtikten sonra 32 SDG'liyi öldürdükleri belirtildi.



IŞİD ayrıca, bu saldırının Perşembe günü akşam saatlerinde Jzarah Bölgesi'ndeki "özel kuvvetleri"nden 11 üyesi tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.



SDG'nin kayıplarının büyük bölümü IŞİD'in 'özel kuvvetleri'nin iki üyesinin bombalı kemerlerini patlattıktan sonra verdiği verdiği iddia ediliyor.



SDG'nin resmi sosyal medya hesapları henüz IŞİD'in bu iddialarını doğrulamadı.