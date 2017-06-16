ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı !
ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı !
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Abdullah Gül'ün danışmanı FETÖ'den tutuklandı
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
Bomba yüklü olduğu sanılan araç durduruldu !
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
''Umuda yolculuk'' başlamadan bitti !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
İzmir'de aynı gün içerisinde 2. deprem !
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Mükemmel dönüş ! Rekor kırıldı...
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz 23 otomobil
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 16 Haziran 2017 20:42

Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi

Terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın Suriye uzantısı YPG arasında çatışma çıktı.

Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
A+ A-

Terör örgütü IŞİD'in medya kanadından gelen bilgilerine göre, Rakka'da yaşanan çatışmalarda terör örgütü IŞİD, ABD destekli, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) 32 militanı öldürdü.

Terörist grup IŞİD'in kendi medya ajansından yaptığı son dakika açıklamasında, dün Rakka'nın batısındaki cephe hatlarını geçtikten sonra 32 SDG'liyi öldürdükleri belirtildi.

IŞİD ayrıca, bu saldırının Perşembe günü akşam saatlerinde Jzarah Bölgesi'ndeki "özel kuvvetleri"nden 11 üyesi tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.


SDG'nin kayıplarının büyük bölümü IŞİD'in 'özel kuvvetleri'nin iki üyesinin bombalı kemerlerini patlattıktan sonra verdiği verdiği iddia ediliyor.

SDG'nin resmi sosyal medya hesapları henüz IŞİD'in bu iddialarını doğrulamadı.

Vatan

saldırı , ölü , terörist , deaş , ypg