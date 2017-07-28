Ülkenin başbakanı görevden alındı
Ülkenin başbakanı görevden alındı
Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Mescid-i Aksa krizi için flaş açıklama !
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
Ciğerlerimiz yandı ! İşte yangında son durum
HSK'dan 3 sürpriz kararname !
HSK'dan 3 sürpriz kararname !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 28 Temmuz 2017 22:12

Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi

İsveçli bir IŞİD üyesi, bomba yüklü araçla YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne saldırdı.

Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi
A+ A-

İsveçli bir IŞİD üyesi patlayıcı yüklü bir araçla PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırdı. IŞİD teröristin kimliğini kendi medya organından duyurdu.

Terör örgütünün resmi medya kanadı Amaq'ın iddiasına göre İsveçli bir IŞİD üyesi patlayıcı yüklü bir araçla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırdı.

Ebu Faruk Al-Sweidi isimli İsveç vatandaşı IŞİD'li terörist Rakka'nın güneyinde YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik bir intihar saldırısında bulundu.


Ölü sayısı tam olarak bilinmezken IŞİD resmi medya kanadı aracılığıyla SDG'ye patlayıcı yüklü araçla saldırıya giden kişinin Ebu Faruk Al-Sweidi olduğunu teyit etti.

Vatan

terörist , isveç , sdg , ışid , ypg
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM