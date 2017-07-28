Yiyin birbirinizi ! Teröristler birbirine girdi

İsveçli bir IŞİD üyesi patlayıcı yüklü bir araçla PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırdı. IŞİD teröristin kimliğini kendi medya organından duyurdu.

Terör örgütünün resmi medya kanadı Amaq'ın iddiasına göre İsveçli bir IŞİD üyesi patlayıcı yüklü bir araçla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırdı.



Ebu Faruk Al-Sweidi isimli İsveç vatandaşı IŞİD'li terörist Rakka'nın güneyinde YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik bir intihar saldırısında bulundu.



Ölü sayısı tam olarak bilinmezken IŞİD resmi medya kanadı aracılığıyla SDG'ye patlayıcı yüklü araçla saldırıya giden kişinin Ebu Faruk Al-Sweidi olduğunu teyit etti.