YPG bomba yüklü araçla saldırdı: 17 ölü, 20 yaralı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesininin batısındaki Tel Halef köyünde patlama meydana geldi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadelerine yer verildi.