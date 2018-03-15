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  4. 15 Mart 2018 16:13

YPG için kritik isimdi... Öldürüldü !

Kanlı terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasında arabuluculuk yapan Ömer Alluş öldürüldü.

YPG için kritik isimdi... Öldürüldü !
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka'da Araplarla arabulucuğunu yapan Ömer  Alluş, susturuculu silahla öldürüldü. Örgütün, Rakka'da kurduğu sözde sivil meclisi yönetmek için kullandığı Alluş, son zamanlarda YPG/PKK'yla görüş ayrılığına düşmüştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile Araplar  arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş öldürüldü. 

AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK işgalinde bulunan Rakka'daki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Alluş Tel Ebyad'daki evinde öldürüldü. Yapılan incelemede Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğu  tespit edildi.

YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde  bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi  olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde  "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu.

Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş,  YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle  son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve  Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı  fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel  isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

AA

arap , ömer alluş , rakka , ypg , pkk
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