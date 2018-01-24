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  4. 24 Ocak 2018 12:55

YPG saflarında yabancı teröristler de var !

TSK'nın operasyon sürdürdüğü terör örgütü YPG'nin içinde İngiliz, ABD'li, Alman uyruklu teröristler de bulunuyor.

YPG saflarında yabancı teröristler de var !
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Times'ta yer alan haberde terör örgütü YPG içindeki 'İngiltere vatandaşlarının İngiliz hükümetini' zora soktuğu belirtildi.

Haberde, Suriye'de YPG bünyesindeki İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığı yazılıyor.

TERÖRİSTLERDEN KÜSTAH TEHDİT! 

Haberde Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçiğin operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. Habere göre teröristler, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor.

İçlerinde ABD'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen grup yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Yüzlerce Batılı, IŞİD'e karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı"

Times'ın haberinde "Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir" yorumu yapılıyor.

mehmetçik , terör örgütü , abd , ingiliz , alman
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