YPG'nin elindeki silahlar o ülkeye ait çıktı !

Almanya’nın Kuzey Irak’taki peşmergelere verdiği tüm silahların Suriye’deki PKK ve YPG’nin eline geçtiği ortaya çıktı. Almanya, bu silahların peşmergeler tarafından el altından satıldığını öne sürüyor. İşte o silahların listesi...



Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Türk askerine karşı kullanılanların başında, “tank katili” yeni model Panzerfaust 3 ile MİLAN geliyor. Ayrıca, Amerikan M 16'nın Alman versiyonu olan HK. G 36'dan binlercesi şu anda Türk askerine doğrultulmuş durumda.

G 36 VE DİNGO 1'LE DONATILDI

Piyade saldırı tüfekleri olan G36'lardan 8000 adet Kuzey Irak'taki Kürtlere verilmişti. Oradan da, YPG'nin eline geçen ve “Heckler & Koch” firması tarafından üretilen bu silahlar, hiç arıza yapmadan çalışmasıyla biliniyor ve 37 ülkede kullanılıyor. Ayrıca, zırhlı arazi aracı olan ve üzerinde ağır silahlar taşıyan Dingo 1 de PKK/YPG'nin elinde.

İŞTE O SİLAHLARIN LİSTESİ

PKK/YPG'nin elinde olup Türk askerine karşı kullanılan Alman silahları şunlar;

– DM 41, el bombası. 1950'de üretilmeye başlandı.

– Eski model HK G3. 1960'larda üretildi. Türk ordusunda yaygın kullanılıyor.

– Yeni model HK G 36. 1997 model ve bazen hedeften şaştığı eleştirilerine rağmen, çok tutuluyor. 37 ülkede kullanılıyor. Türk askerinin eski model G 3'lerine karşı, Almanlar tarafından Peşmergeye 8000 adet hibe edildi. Alman Polisi ve ordusu da bunu kullanıyor.

– MG 3, 1970 yapımı. Hem uzun menzilli hem de makineli tüfek.

– Ünlü Walther P1, 1960 model tabancalar.

– Carl Gustav m 2-550. 1972 yapımı tanksavar.

– atm. MİLAN tanksavar füzesi. Yandan ve üstten isabet ettiğinde Türk ordusunun elinde bulunan Leopard 2 tankını tahrip edebiliyor.

– Yakından en etkili, tanksavar silahı; Panzerfaust 3. 1992 model. PKK/ YPG'liler bunları çok sevdiğini ve yakın mesafede Türkler'e karşı kullandıklarını açıklayıp Almanlar'a teşekkür etti.

– Dingo 1. Zırhlı ve ağır silahlı arazi aracı. Peşmerge'den PKK/YPG'ye verilen ya da Almanların iddiasıyla ‘el altından satılan’ bu silah, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operasyonunda Türk ordusunun karşısına çıkarıldı.

– PKK/ YPG'ye arazide kolaylık sağlayan ve ikmalini yapan diğer Alman araçları da şunlar: Mercedes Wolf- zırhlı cip, Wolf armoured (özel zırhlanmış arazi aracı), Unimog kamyon, Unimog ambulans, Iveco petrol tankeri.