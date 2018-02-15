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  4. 15 Şubat 2018 13:14

YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü !

Afrin'de teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi.

YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü !
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Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi.

TSK destekli ÖSO birlikleri, Bülbül'e bağlı Duraklı köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27. gününde, cephede sıcak gelişmeler var.

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde çatışmalar sürerken, YPG'li teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır makineli silahlarla vurulan hava aracı arazide bulunuyor.

Duraklı alındı

TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü bu sabah ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

Divan'da sıcak çatışmaya girildi

Batı cephesinde ise Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO güçleri, Cinderes'e ilerliyor. Yerel kaynaklar, Atme yakınlarındaki Divan köyünde YPG'lilerle sıcak çatışmaya girildiğini aktarıyor.

Söz konusu köy, Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında yer alıyor.

1528 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği  belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara  harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı

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