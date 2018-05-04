YPG'nin olduğu bölgelere onlar geçiyor !

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin olduğu alanlara Arap devletlerini yerleştirmeye çalıştığı haberlerinden sonra Mısır'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Suriye'nin kuzeyine ve Fırat'ın doğusuna askeri güç gönderme konusunda bazı Arap devletleri ile anlaştığı iddiaları kuvvetleniyor.



Mısır'ın devlet gazetesinde çıkan habere göre, dışişleri bakanı; Arap askerlerinin Suriye'ye gönderilmesi konusunu diğer ülkelerle birlikte tartıştıklarını söyledi.,

Devlet gazetesi olan Al Ahram'a konuşan Sami Şükrü, Suriye’deki durumla ilgili, mevcut birliklerin yerine Arap gücünün geçmesinin bir ihtimal olduğunu ifade etti. Şükrü ayrıca, "Bu teklif sadece medyada tartışılmadı, bu fikirlerin Suriye'yi istikrara kavuşturma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmak için aynı zamanda diğer ülke yetkilileri arasında da müzakereler gerçekleştirdi"