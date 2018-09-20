YPG/PKK'lılar ÖSO'ya saldırdı !

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG Afrin'de Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı ölümcül bir saldırı başlattı. Son bilgilere göre ölü ve yaralılar var.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, İdlib’de silahsız bölgenin oluşturulması yönünde varılan anlaşmanın konuşulduğu şu günlerde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Terör örgütünün sözde medya kanadının haberine göre, YPG dün Afrin'in Şerava ilçesindeki Kafr Nabu ve Berade köylerinde ÖSO'ya saldırdı. En az 2 ölü ve 3 yaralının olduğu söyleniyor.