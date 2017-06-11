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  4. 11 Haziran 2017 08:21

YPG'ye kasa kasa mühimmat

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verilen mühimatların görüntüleri yayınlandı.

YPG'ye kasa kasa mühimmat
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Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin Suriye’nin Rakka kentinin DEAŞ’tan alınması için başlattığı nihai operasyon devam ederken ajanslar, ABD’nin YPG’ye teslim ettiği mühimmatla ilgili fotoğraflar servis etti.

Rakka yakınlarında çekildiği belirtilen fotoğraflarda içinde havan topu bulunan kasalar görülüyor. Kasalardan bazılarının üzerinde ‘60 mm’lik M73 havan topu’ yazıyor. Bazı kasalardan ise askeri amaçlı dürbünler yer alıyor. SDG, Rakka’nın doğusundan, batısından ve kuzeybatısından ilerlemeye çalışıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son olarak Rakka’nın doğusundaki el Mişlab bölgesinin SDG’nin eline geçtiğini bildirdi. Gözlemevi, kentin batısındaki Sabahya’nın da yarısının SDG kontrolüne girdiğini aktardı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun tahminlerine göre Rakka, 3 bin ila 4 bin DEAŞ militanı tarafından savunuluyor.

‘DEAŞ ÇEKİLİYOR’ İDDİASI

Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, PKK/YPG’nin DEAŞ’ın çatışmadan Rakka’dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını söyledi. Surovikin, “Güvenilir verilere göre, DEAŞ militanları haziran başında PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka’nın 19 km güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam’ı çatışmadan bırakarak Palmira’ya doğru çekildi” ifadelerini kullandı.

ESAD REJİMİ IRAK SINIRINDA

Gözlemevi, Suriye hükümetine bağlı güçlerin 2015’ten beri ilk kez Suriye-Irak sınırına, Tanaf bölgesinin 70 km kuzeyine vardığını açıkladı. Bu durum, rejimin, Irak’taki İran destekli milislerle irtibatını arttırabilir.

suriye , ypg , mühimmat , pkk