YPG'ye katılan İngiliz aktör ortaya çıktı

Suriye'ye giderek terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı YPG ile birlikte DEAŞ'a karşı savaştığını duyuran İngiliz aktör Michael Enright, bu kez Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı.

’Karayip Korsanları’ ve ’Gece ile Gündüz’ gibi birçok Hollywood filminde rol olan ve Amerikalı gazeteci James Foley’in terör örgütü DEAŞ tarafnıdan öldürülmesinden sonra 2015'te Suriye’ye gelerek terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile birlikte DEAŞ’a karşı operasyonlara katılan İngiliz aktör Michael Enright, geçen hafta DEAŞ’tan temizlenen Rakka’nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı.

İngiliz basını ve Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, daha önce DEAŞ’a karşı Kobani ve Tel Abyad’ta savaştığı belirtilen İngiliz aktör Enright’in Tabka operasyonuna katıldığı belirtildi.