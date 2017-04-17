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  1. 17 Nisan 2017 10:45

Yurt dışında en yüksek ''evet'' o ülkeden geldi

Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 93,88 ile en yüksek "evet" oranına sahip ülke Lübnan oldu.

Yurt dışında en yüksek ''evet'' o ülkeden geldi
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Lübnan'da referanduma katılım oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti.  Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 69 "hayır" ve 15 geçersiz Oyun  kullanıldığı Lübnan, yüzde 93,88'e denk gelen bin 58 "evet" oyu ile yurt dışı  temsilciliklerde en yüksek oranda "evet" oyunun çıktığı ülke oldu.

Sonuçlar Lübnan'da kutlandı

Halk oylamasının sonucunu Lübnan'daki Türk vatandaşları sevinçle  karşıladı. Beyrut'ta ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplanan vatandaşlar  daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus ve Akkar şehirlerinde yaşayan Türk  vatandaşları ve Türkmenler de sonuçları kutladı. Akkar'da Türkmenlerin yaşadığı  Kuvaşra köyünde vatandaşlar, Türk bayrağı astıkları araçlarla konvoy oluşturdu.

 

AA

16 nisan referandumu , hayır , lübnan , evet