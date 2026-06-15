Ortadoğu'da düğüm çözüldü! ABD ve İran anlaştı... Hürmüz Boğazı açılıyor, imza tarihi belli oldu

ABD Başkanı Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, iki ülke arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Türkiye, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleşen anlaşmayla Hürmüz Boğazı açılıyor ve deniz ablukası kalkıyor.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden siyasi ve askeri kriz, Türkiye ve bölge ülkelerinin aktif ara buluculuğuyla yerini tarihi bir barış anlaşmasına bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı üst düzey yetkililerin peş peşe yaptığı resmi açıklamalarla doğrulanan mutabakat kapsamında, Orta Doğu'da dengeleri ve küresel ticareti derinden etkileyecek kritik adımlar atılıyor.

Deniz ablukasının kaldırılmasından Lübnan cephesindeki ateşkese kadar uluslararası diplomasiyi şekillendiren bu tarihi anlaşmanın resmi detaylarını aktarıyoruz.

Hürmüz Boğazı Açılıyor, Askeri Operasyonlar Duruyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de resmi hesaplarından duyurduğu ve küresel piyasaların kilitlendiği diplomatik sürecin gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:

Trump'tan Abluka ve Petrol Akışı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın tamamlandığını ilan ederek Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın küresel ticarete açılacağını duyurdu. ABD'nin deniz ablukasını derhal kaldıracağını belirten Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akışına izin verin" ifadeleriyle küresel enerji piyasalarına kritik bir mesaj verdi.

İmza Töreni İsviçre'de

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptı metninin tamamlandığını doğrulayarak, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini kamuoyu ile paylaştı. Anlaşma metninin 19 Haziran'daki törenden önce şeffaf bir şekilde tüm dünyaya açıklanacağı bildirildi.

Lübnan Dahil Tüm Cephelerde Ateşkes

Pakistan Başbakanı Şerif ve İranlı yetkililerin altını çizdiği en önemli maddelerden biri, Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde devam eden askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırılması kararı oldu.

Türkiye ve Ara Buluculara Özel Teşekkür

Anlaşmanın mimarlarından olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasındaki devasa katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti, Katar ve Suudi Arabistan'ın vizyoner liderliklerine en içten şükranlarını sundu.

60 Günlük Kritik Müzakere Periyodu

19 Haziran'daki imza töreninin ardından başlayacak 60 günlük süreçte; ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve varlıkları serbest bırakma taahhütleri somut olarak doğrulanacak. Bu dönemde yaptırımların kaldırılması, nükleer programın geleceği ve ekonomik kalkınma mekanizmaları gibi pürüzlü konular iki heyet arasında detaylıca müzakere edilecek.

DHA