Ortalığı karıştıran klinik: Sperm sağma polikliniği şok etkisi yarattı

Çin’in sosyal medya uygulamalarında yayılan bir görüntülerin sperm çıkartma fabrikasında çekildiği iddia edildi. Ancak kısa bir süre sonra görüntülerin Çin'de değil İngiltere'de çekildiği iddia edildi.

Çin’in sosyal medya uygulamalarında yayılan bir görüntülerin sperm çıkartma fabrikasında çekildiği iddia edildi. Kafa karışıklığına neden olan görüntülerde üç Çinli erkeğin hastaneye benzeyen bir yerde yatakta sırtüstü uzandıkları ve otomatik sperm pompası olarak isimlendirilen bir cihazla işlemin yapıldığı gösterildi. Söz konusu görüntüler, “Çin’de neler oluyor?” notuyla paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra sperm fabrikası ve uygulamanın doğru olduğu iddia edilirken görüntülerin Çin’de değil İngiltere’de çekildiği öne sürüldü. Vice News’in haberine göre, görüntülerin İngiltere’de çekildiği ancak bilginin kesin olarak netleştirilmediği ifade edildi.