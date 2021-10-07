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Otobanda cinsel ilişkiye girerken polise yakalandılar

Otobanda cinsel ilişkiye girerken polise yakalandılar

Tayland'da cinsel içerikli film işi yapan çift, otobanda cinsel ilişkiye girerken polis ekiplerine yakalandı.

Kuzey Tayland'da cinsel içerikli film üreticiliği yapan çift, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen suçüstü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kuzey Tayland polisi, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.

"YASALARI İHLAL ETTİLER"
Vice World News'e konuşan polislerden biri, çiftin cinsel içerikli film paylaşımını ve ticaretini yasaklayan yasaları ihlal ettiğini söyledi. Yetkili polis, "Hala başka ek suçlamalar olup olmayacağını araştırıyoruz" dedi.

Yetkililer, videonun mayıs ayında çekildiğini ve bir sonraki ay internette paylaşıldığını söyledi. Polis, çiftin en az 70 video çektiğini ve bunları cinsel içeriklerin olduğu sitelerde yayınladıklarını açıkladı.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Olayın ardından bölge halkına da bir uyarda bulunan polis ekipleri, "Cinsel içerik yaparak kazanacaklarınızın, kaybedeceklerinize değmeyeceği konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Bazen bir videoyu hazırlayarak kolay bir şekilde 15 dolar kazanabilirsiniz, ancak suçlamalarla karşı karşıya kalırsanız, varlıklarınıza da el konulur" diye konuştu. Sanıklar, 5 yıla kadar hapis ve yaklaşık 2 bin 950 dolara kadar para cezası ile cezalandırılabilir.

Etiketler tayland otoban cinsel ilişki
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