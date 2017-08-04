FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetin rengi belli oldu
Acımasız adam hamile arkadaşını tekmeledi !
Önce aşırı sıcak, arkasından sel geliyor
İnternetten satışa ayar geliyor ! Kısıtlama kalkacak
İnternetten satışa ayar geliyor ! Kısıtlama kalkacak
Destek maaşı belli oldu; 847 TL ödenecek !
Destek maaşı belli oldu; 847 TL ödenecek !
Bakanlıkta dev operasyon: 59 gözaltı kararı çıkarıldı
Bakanlıkta dev operasyon: 59 gözaltı kararı çıkarıldı
Ünlü model canlı yayında intihar etti
Ünlü model canlı yayında intihar etti
Euro aldı başını gidiyor ! Bir rekor daha
Euro aldı başını gidiyor ! Bir rekor daha
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Öğrencilere verilecek devlet desteği yeniden belirlendi
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
Araç sahipleri dikkat ! Başvuru süresi uzatıldı; kasko da bozulmayacak !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Ağustos 2017 11:23

Otomobil çalan eşekler yakalandı !

Afrika'da eşekler tarafından nehre sürüklenen lüks araç polis tarafından bulundu. Eşekler olay yerinde yakalanırken, polis hırsızların peşine düştü.

Otomobil çalan eşekler yakalandı !
A+ A-

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında polis, çalıntı lüks bir Mercedes'i eşekler tarafından nehirden geçirilirken yakaladı.

Polis helikopteri uçarken, eşeklerin lüks aracı çekerek Limpopo Nehri'nde ilerlediği görüldü.

Polis ekipleri çete üyelerinin peşine düştü, Mercedes ve eşekler Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızlar Otomobil ve araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.

Şüpheli olarak yalnızca eşekleri yakalayan polis ekipleri, şimdi çete üyelerini arıyor.

Geçen yıl Durban'da çalışan bir araç, bir grup eşek tarafından çekilirken yine aynı nehirde kurtarılmıştı.

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırındaki Limpopo Nehri, sıklıkla Kaçak göçmen girişi için de kullanılıyor.

Zimbabwe , mercedes
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM