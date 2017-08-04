Otomobil çalan eşekler yakalandı !

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırında polis, çalıntı lüks bir Mercedes'i eşekler tarafından nehirden geçirilirken yakaladı.

Polis helikopteri uçarken, eşeklerin lüks aracı çekerek Limpopo Nehri'nde ilerlediği görüldü.

Polis ekipleri çete üyelerinin peşine düştü, Mercedes ve eşekler Musina kasabası yakınlarında bulundu. Hırsızlar Otomobil ve araca özel koşum taktığını gören polisler, gözlerine inanamadı.

Şüpheli olarak yalnızca eşekleri yakalayan polis ekipleri, şimdi çete üyelerini arıyor.

Geçen yıl Durban'da çalışan bir araç, bir grup eşek tarafından çekilirken yine aynı nehirde kurtarılmıştı.

Güney Afrika ve Zimbabwe sınırındaki Limpopo Nehri, sıklıkla Kaçak göçmen girişi için de kullanılıyor.