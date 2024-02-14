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Otomobil devlerinden 4,4 milyar euroluk batarya fabrikası hamlesi

Otomobil devlerinden 4,4 milyar euroluk batarya fabrikası hamlesi
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Avrupa'nın en büyük iki otomobil üreticisi Stellantis ve Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği (AB) genelinde üç yeni elektrikli araç fabrikası kurmak için yaklaşık 4,4 milyar euroluk kredi topladı.

Şirketler pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında bu fabrikalar için gereken toplam fonun yaklaşık 7 milyar euro olmasının beklendiğini duyurdu.

Fabrikalar Almanya'da Kaiserslautern, İtalya'da Termoli ve Fransa'da yeri henüz açıklanmayan bir yerde kurulacak. Fabrikalarda yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

BNP Paribas, ING, Deutsche Bank ve Intesa Sanpaolo projeyi finanse eden bankalar arasında yer alıyor.

Alman ve Fransız hükümetleri de yaklaşık 1.3 milyar euro katkıda bulundu, ancak İtalyan hükümeti henüz kaynak sağlamadı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FABRİKALARI İÇİN BU HIZLI GİRİŞİMİN NEDENİ NE?

Bu hamle, Avrupa otomobil sektörünün özellikle elektrikli araçlar söz konusu olduğunda Çin'in hakimiyetinden her zamankinden daha fazla endişe duyduğu bir dönemde geldi.

Statista, Çin'in 2022 yılında yaklaşık 5,47 milyon bataryalı araç ürettiğini ve bunun küresel elektrikli araçların yarısından fazlasını oluşturduğunu vurguluyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin sadece bataryalı araç satışları da 2023'ün dördüncü çeyreğinde 526 bine ulaşarak 484 bin 500 araç satan Tesla'yı geride bıraktı.

Bu durum, Çin'in elektrikli araç bataryası tedarik zincirinde kilit bir konuma sahip olduğu ve jeopolitik gerilim yaşanması durumunda bunu potansiyel olarak bir kız olarak kullanabileceği endişesini daha da arttırdı.

Benchmark Mineral Intelligence'a göre, Çin'in on yılın sonuna kadar yaklaşık 160 gigafabrika daha inşa etmesi beklenirken, Avrupa'nın sadece 36 tane daha kurması bekleniyor.

Automotive Cells Company (ACC), Avrupa'nın elektrikli araç bataryalarını yerel olarak üretme planlarını ilerletmesine yardımcı olarak Çin'in bu artan hakimiyetine karşı bir güç olarak başlatıldı.

Elektrikli araçların maliyetinin büyük bir kısmı bataryalardan kaynaklandığından, yerel kaynaklı bataryalar elektrikli araç fiyatlarını düşürmenin yanı sıra tedarik sıkışıklıklarını yumuşatmada uzun bir yol kat edebilir.

ACC Başkanı Yann Vincent'a göre "Araçların elektrifikasyonuna geçiş süreci hala devam ediyor. Bu muazzam zorluğun üstesinden gelebilmek için müşterilerimiz ACC gibi, düşük CO2 ayak izine sahip yüksek hacimli rekabetçi bataryalar sunabilen sağlam ve güvenilir Avrupalı oyunculara güvenebilmeli."

Euronews Türkçe

Etiketler Avrupa otomotiv şirket
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