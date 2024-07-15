Otomobil eski tasarımcısı öldürüldü

İngiliz otomobil devi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, 74 yaşında evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İngiliz otomobil devi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, kapısının önünde bıçaklandı. 74 yaşındaki Cameron hayatını kaybetti.

The Sun gazetesinin Bild'den aktardığı habere göre, saldırı anında Cameron'ın eşi Verena Kloos'un, duvardan atlayarak komşusunun evine kaçmayı başardı ve acil servisi aradı.

KATİL KAÇTI

Katil, malikanedeki garajın güvenlik kamerası kablolarını kestikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Katilin halka yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirten polis, katili bulmak için arama köpekleri ve bir adet helikopter kullandıklarını söyledi.