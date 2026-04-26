  Otoyolda kanlı pusu! Araçların geçişi sırasında bomba patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:

Kolomibiya'nın güneybatısında araçların geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Kolombiya’nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda menfeze yerleştirilen patlayıcının, araçların geçişi sırasında infilak ettirildiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini belirten yetkililer, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'in (EMC) lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu. Silahlı kuvvetlerden operasyonların yoğunlaştırmasını isteyen Petro, “Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Derbi öncesi Osimhen bilmecesi FIFA'ya taşındı, kritik karar ortaya çıktı
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Güzel şarkıcı imaj değiştirmek isterken tanınmaz bir hale geldi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliğindeki saç baş yolduran işgal için karar verildi
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in mirasından mahrum ettiği çocuklarından Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar da kapıda!
Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü
Kuraklıktan yok olmaya başlamıştı... Türkiye'nin bir cenneti daha hayata geri döndü
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın ''gizli deliğinde'' yakalandı
Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu
Bingöl'den dünyaya uzanan, sosyal medyayı sallayan bıyıklı ilçe başkanı siyasetin yeni fenomeni oldu
