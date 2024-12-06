''Oyuncak bebek'' lakaplı kiralık katil yakayı ele verdi

Kolombiya'da ''oyuncak bebek'' lakabıyla tanınan 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez yakayı ele verdi. Rodriguez, bir dizi cinayet ve eski sevgilisinin öldürülmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Kolombiya'da yakalanan Rodriguez’in, 'Los de la M' isimli organize suç çetesi adına Barrancabermeja bölgesinde bir dizi hedefe yönelik cinayet işlediği iddia ediliyor. İspanyol haber kaynaklarına göre, genç kadın tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönetiyordu.

Polis yetkilileri, 23 Temmuz’da Piedecuesta kırsalında eski sevgilisi Deyvy Jesus’un pusuya düşürülerek öldürülmesinin ardından Rodriguez’i izlemeye aldı. İddiaya göre Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle eski sevgilisini bir buluşmaya çağırdı. Ancak, buluşma yerine gelen Jesus, motosikletle yaklaşan iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü.

ÜZERİNDE TABANCAYLA YAKALANDI

Rodriguez, operasyon sırasında “Gorda Sicaria” (Şişman Suikastçı) lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi. Bu silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

"BÖLGEYE HUZUR GELDİ"

Magdalena Medio Polis Teşkilatı’ndan Yarbay Mauricio Herrera, tutuklamalarla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Alias La Muñeca ve 'Leopoldo’nun yakalanmasıyla bölgede bir sakinlik dönemi başlamış oldu. Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarını çökertme yolunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.”

CİNAYET ORANLARI ENDİŞE VERİYOR

Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde her üç günde bir cinayet işlendiği belirtiliyor. Yaklaşık 1.3 milyon nüfusa sahip olan bu kentteki suç oranları, yerel halk ve yetkililer için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Rodriguez ve suç ortaklarının hangi suçlamalarla yargılanacağını henüz açıklamış değil. Ancak bu tutuklamaların, organize suç faaliyetlerine yönelik mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor.