''Öz babam bana defalarca tecavüz etti''

Shannon Clifton, 6 yaşından 13 yaşına kadar babası tarafından günde 4 kez tecavüze uğrayan ve iki kez hamile kalan 18 yaşında genç bir kadın. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmayı bugün aynı durumda olan çocukların konuşmaları ve yardım isteme cesaretini kazanmaları için dünyaya anlatıyor.

Pedofili olan babası Shane Ray Clifton'la annesi ayrılınca Shannon'ın velayetini mahkeme babasına verdi. O zamana kadar babasının gerçek yüzünü hiç görmeyen Shannon, 6 yaşındayken babasının tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya başladı.

"YERE YATMAMI SÖYLEDİ VE ÜZERİME ÇIKTI"

Shannon yaşadığı tecavüzü şöyle anlattı: "Bana odada yere yatmamı söyledi ve üzerime çıktı. Hayatımda duyduğum en büyük acıydı. Zor nefes alıyordum ve ağlıyordum."

Shannon'a günde 4 kez tecavüz ettiği günlerin de olduğunu anlatan genç kız, zaman zaman babasının onu ormana götürdüğünü ve orada şiddete ve tecavüze maruz kaldığını anlattı.

11 YAŞINDA HAMİLE KALDI

Babasının kendisini 'Her baba bunu çocuklarına yapar, bu normaldir' diyerek duruma alıştırdığını da söyleyen Shannon, 11 yaşında hamile kaldı. Kızının hamile olduğunu öğrenen pedofili baba onu bebeği düşürmesi için dövdü ve zorlu egzersizler yapmaya zorladı. Bebek kısa bir süre sonra düştü.

ÇOCUĞU EVLATLIK OLARAK VERİLDİ

Shannon ikinci kez hamile kaldığında ise 13 yaşındaydı. Bu kez babası ne yaparsa yapsın bebeği düşmedi ve bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Artık yaşı daha büyük olan ve doğan çocuğun hem kardeşi hem de çocuğu olduğunu anlayan Shannon yaşadığı kabusun bitmesi için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Bu sırada çocuğu da evlatlık olarak verildi.

Ta ki babası bir başka kişiye tecavüzden tutuklanıncaya kadar. Babasının tutuklanması sonrası yaşadıklarını başka çocukların hayatlarına umut olmak için anlatmaya karar verdi.

"AMACIM BUNU OKUYAN MAĞDURLARA YARDIM ETMEK"

Daily Mail gazetesine konuşan Shannon, "Babamın yaptığı şeyi neden yaptığını asla tam olarak bilemeyeceğim, ancak amacım bunu okuyan diğer kötüye mağdurlara yardım etmek - ihtiyaç duydukları yardımı bulabilmeleri" dedi.