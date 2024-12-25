Pakistan, Afganistan'ı bombaladı: Çok sayıda ölü var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Pakistan'ın Afganistan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da dört bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Mücahid, “46 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu çocuk ve kadın” ifadelerini kullandı.
Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı kaydedilerek, “Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız” denildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol