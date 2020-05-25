  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Mayıs 2020 15:45

Pakistan düşen uçakla ilgili skandal! Uyarıları dikkate almamış

Pakistan'da 97 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası ile ilgili skandal bir gelişme yaşandı. Uçağın pilotunun kuleden yapılan uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.

Pakistan düşen uçakla ilgili skandal! Uyarıları dikkate almamış
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Karaçi’de düşen Airbus A320 tipi yolcu uçağıyla ilgili yeni bir rapor yayınlandı.

Raporda, 1 saat 33 dakikalık Lahor-Karaçi seferini yapan uçakta 2 saat 34 dakika boyunca yetecek yakıt bulunduğu belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre, pilot hava trafik kontrolörünün inişten önce irtifa ve hız konusunda yaptığı 3 uyarıyı yok saydı.

Pilotun kuleden yapılan irtifayı düşürme uyarısını dikkate almayarak hazır olduğunu söyleyip inişe geçtiği kaydedildi.

Kazanın ardından Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi’nin daha önce yayınladığı raporda, pilotun 3 kez iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamadığı belirtilmişti. Pakistanlı uzmanlar, uçak kazasının pilot hatası olup olmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Pakistan’da 22 Mayıs’ta Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karaçi’de yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , pakistan , skandal , düşen uçak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM