  3. Pakistan duyurdu: İran barış masasına geri dönüyor

Pakistan hükümeti, İran heyetinin, ABD ile yapılacak barış görüşmelerine katılmak için bu gece İslamabad'a geleceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 20 Nisan’da yaptığı açıklamada "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin ikinci tur müzakereleri Washington ile masaya oturmayacağını duyurmuştu.

Bekayi’nin açıklamalarının ardından kördüğüme dönen ikinci tur müzakereleri için beklenen haber Pakistan tarafından geldi. Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetinin, ABD ile yapılacak ikinci tur barış görüşmeleri için bu gece İslamabad'a geleceğini duyurdu.

Dar ve Arakçi’den telefon görüşmesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede ABD-İran ateşkesi ve Pakistan'ın devam eden diplomatik çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurmuştu. Pakistanlı Bakan Dar’ın, bölgesel barış ve istikrarı en kısa sürede ilerletmek için çözülmemiş sorunları ele almak üzere sürdürülen diyalog ve etkileşimin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada İranlı Bakan Arakçi’nin ise Pakistan'ın bu konudaki tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü övdüğü vurgulandı. Açıklamada iki bakanın "yakın temas halinde kalma" konusunda anlaştığını bildirdi.

İHA

