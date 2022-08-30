  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti

Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti

Pakistan'da kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136'ya yükseldi.

Pakistan’da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle şu ana kadar bin 136 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkenin üçte birinin sular altında kaldığı felakette, yaklaşık 100 bin kişi de evsiz kaldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtildi.

 

İHA

Etiketler pakistan sel felaketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı
Skandal iddia: Sınavsız üniversite için uyruk değiştiriyorlar
Alkol fiyatlarına dev zam geliyor
Benzine indirim geldi
ORC'den 6 ilde seçim anketi: Erdoğan'a memleketinden büyük şok!
Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu
Sevgilisinin kaçırdığı küçük çocuğa tecavüz edip, pencereden attı
Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus sözleri taraftarı ayağa kaldırdı
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı
Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı