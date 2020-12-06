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  3. 06 Aralık 2020 17:43

Pakistan'da 7 korona hastası oksijen tüpü yetersizliğinden öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastanede tedavi gören 7 koronavirüs hastası oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Pakistan'da 7 korona hastası oksijen tüpü yetersizliğinden öldü
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Peşaver Tıp Kolejine bağlı Hayber Eğitim Hastanesi Sözcüsü Ferhad Han, yaptığı açıklamada, hastaneye oksijen tedarik eden aracının yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinden gerekli malzemeyi temin ettiğini fakat söz konusu tüplerin hastaneye zamanında ulaştırılamadığını belirtti.

Durumları ağır olan 7 Kovid-19 hastasının zamanında oksijen verilemediği için öldüğü açıklandı.

Eyaletin Sağlık ve Maliye Bakanı Timur Cagra, Twitter’dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini duyurdu.

 
Pakistan’da Kovid-19 vakaları 416 bini aşarken, salgında 8 bin 350’nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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