  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pakistan’da hastanede yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan’da hastanede yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan’da hastanede yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:

Pakistan’ın Sahiwal kentinde bulunan bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı.

Pakistan’da bir hastanede, korkunç bir yangın yaşandı. Yangında, 5 çocuk öldü. 

5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler pakistan hasnate yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı Ali Koç ve Aziz Yıldırım düellosu... Tarihi yayın reyting rekorları kırdı İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak? İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak? Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Ukrayna duyurdu: İlk kez vurduk Ukrayna duyurdu: İlk kez vurduk Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu Ali Koç - Aziz Yıldırım düellosunda moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü! Ali Koç - Aziz Yıldırım düellosunda moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü!