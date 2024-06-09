Pakistan’da hastanede yangın: 5 çocuk hayatını kaybetti
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Pakistan’ın Sahiwal kentinde bulunan bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde yangın çıktı.
Pakistan’da bir hastanede, korkunç bir yangın yaşandı. Yangında, 5 çocuk öldü.
5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!
Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Sahiwal şehrinde bir hastanenin çocuk hastalıkları bölümündeki klima sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle çocuk bölümünün tahliye edildiğini ancak 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, 74 çocuğun ise aileleri ve personel tarafından kurtarıldığını açıkladı. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.
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