Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın teröristlerden ele geçirilen patlayıcıların muhafaza edildiği depoda meydana geldiğini aktararak, patlamanın karakolda büyük hasara neden olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA