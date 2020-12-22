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  3. 22 Aralık 2020 22:28

Pakistan'da patlama: 8 ölü, 31 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 8 ölü, 31 yaralı
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Pakistan'ın Karaçi Kentinde bulunan bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisi ile çatısı çöken fabrikada, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmasından korkuluyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğin aktarırken, fabrikanın patlama nedeni ile büyük hasar gördüğünü belirtti.

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