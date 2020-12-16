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  3. 16 Aralık 2020 18:41

Pakistan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasına tepki göstererek bu durumdan endişe duyduklarını açıkladı.

Pakistan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
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Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Azerbaycan, KKTC, Rusya ve İran ABD'nin yaptırım kararına sert tepkiler göstererek Türkiye'ye destek çıkmıştı.

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