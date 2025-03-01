Papa Franciscus'un durumu ağırlaştı

Vatikan, Papa Franciscus'un bronkospazm krizi geçirdiğini ve solunum durumunun aniden kötüleştiğini duyurdu.

Vatikan, geçtiğimiz hafta çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Papa’nın bronkospazm krizi geçirdiği belirtildi. Papa’nın bilincinin açık olduğu ifade edildi. Dış etmenlere karşı duyarlı olduğu, tıbbi müdahalelere yanıt verdiği kaydedildi.

Bronkospazm, akciğerlerdeki hava yollarını (bronşları) çevreleyen kasların kasılması.

DHA