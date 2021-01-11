Papa hakkında şoke eden iddialar! Gözaltına mı alındı?

Kanada'da yaklaşık on yıldır haber ve makale paylaşımı yapan Conservative Beaver internet sitesi, Papa Francis'in cumartesi günü çocuk istismar görüntüleri bulundurma, ensest, uyuşturucu bulundurma ve insan ticareti gibi 80 ayrı suçlamadan dolayı İtalyan federal polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Bazı kaynaklar, gözaltında bulunan Papa'nın sorgusu için FBI'den bir ekibin İtalya'ya gitmek için yola çıktığını belirtti.

BÖLGE HALKI SİLAH SESİ DUYMUŞ

İddiaya göre, İtalyan polisinin cinsel suçlar birimleri Vatikan'a baskı yapıp Papa ve üst düzey kişileri herhangi bir iddianame olmadan gözaltına altı. Vatikan'a yakın bölgede yaşayan insanlar bu esnada silah sesi duyduklarını söyledi. Şu an bilinmeyen bir yerde tutulan Papa'nın federal ajanlar ve Interpol görevlileri tarafından sorgulandığı öne sürüldü.

ELEKTRİKLERİ KESMİŞLER

Soruşturmaya dahil olan İtalya'nın anti-mafya birimi başsavcısı Giuseppe Governale, Papa ve gözaltına alınan gruptaki şahısların başka ülkelere sızma kabiliyetleri olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını söyledi. Öte yandan ekiplerin, gözaltı operasyonu sırasında Vatikan'ın elektriklerini kestiği, güvenlik kameralarını kapattığı öğrenildi.

Cumartesi günü gözaltına alınmasına rağmen Papa'nın hesabından dün atılan tweetin ise daha önce planlandığı iddia edildi.