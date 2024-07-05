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Papa'yı eleştirdi, aforoz edildi

Papa'yı eleştirdi, aforoz edildi
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Vatikan yönetimi, Papa Francis'i sıkça eleştiren Başpiskopos Vigano'nun kiliseden aforoz edilmesine karar verdi.

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u sıkça ve sert şekilde eleştiren Başpiskopos Carlo Maria Vigano'yu kilisenin birliğini bölmek suçlamasından aforoz etti.

Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'a sıklıkla sert eleştiriler yönelten Başpiskopos Vigano'nun kiliseyi bölmekten suçlu bulunduğu ve kilise ceza kanunları uyarınca aforoz edildiği bildirildi.

TEBLİĞ EDİLDİ

Kararın, Başpiskopos Vigano'ya da bugün tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun daha önce Papa Franciscus'un meşruiyetini sorgulayan, Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerle olan münasebetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddeden beyanatlarda bulunduğu da hatırlatıldı.

SAVUNMA VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, 20 Haziran'da Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığına hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma vermeye çağrılmıştı.

"TEZLERİMİ DOĞRULADIĞINA İNANIYORUM"

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara, geçen ay X platformundaki hesabından yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler papa afaroz
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