Paris'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle birden fazla yaralı olduğu, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

GEÇEN AY DA SALDIRI YAŞANMIŞTI

Paris'te 23 Aralık 2022 tarihinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi.