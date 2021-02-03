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  3. 03 Şubat 2021 22:39

Paris'te çaldığı kamyonetle dehşet saçtı

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın içine dalarak 1 kişinin ölümüne sebep oldu.

Paris'te çaldığı kamyonetle dehşet saçtı
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

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