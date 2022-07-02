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Paris'te havalimanı çalışanları iş bıraktı

Paris'te havalimanı çalışanları iş bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'in ana uluslararası havalimanı Charles de Gaulle'ün çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.

Fransa'da havalimanı çalışanları Paris-Charles de Gaulle havalimanında maaş zammı talep etmek için greve gitti.

Havalimanındaki bir terminalin önünde toplanan çok sayıda yer hizmetleri personeli, Covid-19'un neden olduğu personel eksikliği, yükselen enflasyon ve artan hava yolculuğu talebi nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.

Havalimanı işletmecisi ADP, Reuters'e gün içinde 50 gelen ve 50 giden olmak üzere 100 uçuşun iptal edilmesini beklediğini söyledi.

Yolculardan bazılarının alternatif güzergahlar bulmaya çalışması, bazılarının da aksama endişesiyle erken gelmesi nedeniyle terminallerde uzun kuyruklar oluştu.

Meksika, Cancun için uçak rezervasyonu yapan Filipinli bir turist Reuters'e verdiği demeçte, "Bu sabah saat 3'ten beri buradayız ve hala bekliyoruz. Bu hiç de iyi gitmiyor" dedi.

"Bu, bugünkü enflasyon seviyesinde değil, ancak kayda değer bir ilerleme" diyen Bertone, ADP'nin önerisi temelinde bir anlaşmaya varılabileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak AB’ye uyumlu enflasyon yüzde 6,5 ve uyumlaştırılmamış oran ise yüzde 5,8. Dolayısıyla CGT üyesinin yüzde 4 civarındaki artışa 'evet' demesinin diğer çalışanlarca kabul görüp görmeyeceği de bilinmiyor.

Etiketler paris havalimanı çalışanı grev
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