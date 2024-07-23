Paris'te Olimpiyat Köyü'ne saldırı planlayan bir kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Bordeaux kentinde, Olimpiyat Köyü'ne saldırı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala yeni bir gelişme yaşandı.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirileceği Paris'te, olimpiyat etkinliğine saldırı planlayan bir kişinin Bordeaux kentinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Geçen hafta da olimpiyatlara saldırı hazırlığında bulunan bir Neonazi'nin yakalandığı duyurulmuştu.