Parma'nın yeni transferi Japon kaleci basın toplantısında İtalyanca konuştu
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Parma, St. Truiden'den, Japon kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncunun basın toplantısında İtalyanca konuşması dikkat çekerken sosyal medyada gündeme oturdu.
Parma'nın yeni Japon kalecisi Zion Suzuki, ilk basın toplantısında İtalyanca konuştu.
JAPON OLDUĞUNA İNANMADILAR
Dış görünüşü sebebiyle Japon olduğuna ikna olmayan sosyal medya kullanıcıları, kısa süre içinde Zion Suzuki'yi dünya gündemine soktu.
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