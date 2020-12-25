Paşinyan: Halkım isterse görevi bırakırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben de halkın kararı neticesinde Başbakanlık görevinden ayrılmaya hazırım. Ve ben sadece halkın kararıyla Başbakanlık görevini terk edebilirim." dedi.

"Halkın güveninin yeniden tesis edilmesi durumunda bu zor zamanlarda Ermenistan Cumhuriyeti liderliğini sürdürmeye hazırım" diyen Paşinyan, "Tüm bu soruların cevabını almanın tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak. 2021 yılında milletvekili ve ilgili yabancı milletvekillerini olağanüstü milletvekili seçimleri yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.