  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ilgili yeni mesaj geldi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Paşinyan açıklamasında "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri ön koşulsuz olarak sürdürmeye hazırız." dedi.

Paşinyan açıklamasını televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.

Etiketler peşinyan mesaj türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Afganistan'da korkulan oluyor: Taliban'dan korkunç infaz
Yerli ve milli uçaksavar CANiK fuara damgasını vurdu
Piyasalarda rüzgar tersine döndü: Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Marcao skandalında yeni detay: Soyunma odası fena karıştı
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar: Okullar açılacak mı?
Cin Ali'ye hayat veren isim yaşamını yitirdi
Son seçim anketi ezber bozdu: ''Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı geçti''
Sanıkla yemek yiyen ağır ceza hakimi açığa alındı
Bir devrin sonu: Kredi kartları değişiyor
Bir bu eksikti! 3 ilimiz istila altında