Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ilgili yeni mesaj geldi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Paşinyan açıklamasında "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri ön koşulsuz olarak sürdürmeye hazırız." dedi.

Paşinyan açıklamasını televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.