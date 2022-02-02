Pentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya’ya, bini Romanya’ya olmak üzere Doğu Avrupa’ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı. Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

ASKER SAYISI ARTIYOR

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, şu anda Almanya'da konuşlu 1000 askeri Romanya'ya kaydıracaklarını duyurdu.

Kirby, bu sevkiyat ile Romanya'daki ABD asker sayısının 1900'e çıkacağını belirtti.

Bu askerlerin Romanya'nın daveti üzerine görevlendirileceğini ifade eden Kirby, birliğin, hızlı hareket etmek üzere tasarlanmış bir birlik olduğunu ve ilerleyen günlerde Romanya'ya intikal edeceğini söyledi.

Kirby, ayrıca ABD'den 18. ve 82. Hava İndirme Tümenlerinden de 2 bin askerin Almanya ve Polonya'ya sevk edileceğini kaydetti.

"BİRLİKLER UKRAYNA'DA SAVAŞMAYACAK"

Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini dile getiren Kirby, "Bir konuda çok net olmak istiyorum. Bunlar kalıcı manevralar değil. Mevcut güvenlik ortamında olabilecek ihtiyaçlara yanıt vermek için tasarlandı. Üstelik bu güçler Ukrayna'da savaşmayacak. NATO müttefiklerimizin savunmasını sağlayacak." dedi.

Ayrıca Kirby, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO komutası altında Romanya'ya kuvvet konuşlandırmayı planladığına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan Kirby, bölgedeki kuvvet dengesini ve Avrupa'daki durumu gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

NATO'nun, ABD'nin tek taraflı askeri sevkiyatlarını veto edebileceğine dair iddialara yanıt veren Kirby, "NATO'nun bir örgüt olarak ABD birliklerinin konuşlandırılması üzerinde veto yetkisi yoktur." dedi.

Sözcü, gönderilecek bu kuvvetin daha önce NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğuna dikkati çekti.

Caydırıcılık ve savunmaya yönelik geniş bir yaklaşım benimsemelerinin şaşırtıcı olmaması gerektiğine işaret eden Kirby, İspanya, Danimarka, Hollanda ve İngiltere'nin NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için ek kuvvetler konuşlandırma konusundaki değerlendirmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

KREMLİ'NDEN YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yaşanan gerilimden Rusya’yı sorumlu tutan ABD’nin yaptırım tehditlerine cevap vererek, “ABD’yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa’da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlenen haftalık basın toplantısında Ukrayna’da yaşanan gerilimden Rusya’yı sorumlu tutarak Rusya’ya karşı bankacılık faaliyetlerini bloke etme ve geniş kapsamlı yaptırımlar hazırlığında olan ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar nedeniyle Kremlin’in endişeli olduğunu ifade eden Peskov, “Kremlin elbette ki endişeli, zira ABD’nin yaptırım davranışları kesinlikle öngörülemez. ABD bu konuda uluslararası öngörülemezliğini koruyor. Risklerden korunmak ve bu tür öngörülemeyen eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek için planlarımız var. Ancak yine tekrar edeceğim, ABD’yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa kıtasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı birliklerini ülkesinin sınırlarından çekmeye çağırdı.

Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya ile krizde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı işgal ettiğini hatırlatan Kuleba, bu nedenle güvenlik garantileri istemesi gereken tarafın Rusya değil Batı olduğunu aktardı.

Kuleba, 2010'da Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak bunun Rusya'nın saldırısını önlemeye yetmediğini belirtti.

Rusya'ya karşı Batı'yı proaktif bir duruş takınmaya çağıran Kuleba, Batı'nın Rusya'ya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğinin nasıl sağlanacağını sorması gerektiğini kaydetti.

HER SENARYO DÜŞÜNÜLÜYOR

Rusya'nın sınırlarında Ukrayna'yı işgale yetecek sayıda birlikleri olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını aktardı.

Kuleba, "Ukrayna, Rusya'yı yığdığı birliklerini sınırlarından çekmeye ve Ukrayna'yla birlikte Avrupa'yı tehdit etmeyi bırakmaya çağırıyor." diye konuştu.

Rusya'nın niyetinin ne olduğunu bilmediklerini belirten Kuleba, savunma silahlarına ihtiyaç duyduklarını ve güçlü bir Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en önemli caydırıcı olduğunu söyledi.

Kuleba, Ukrayna'nın kimseye daha önce saldırmadığını ve herhangi bir saldırı da planlamadığını vurguladı.