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Pentagon açıkladı: Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük

Pentagon açıkladı: Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ'ın üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüklerini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DEAŞ'ın iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İLK BEŞ ELEBAŞTAN BİRİYDİ
Açıklamada, "Saldırıda DEAŞ'ın ilk beş elebaşından biri olan ve DEAŞ'ın Suriye'deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir DEAŞ elebaşı da saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Agal'ın, DEAŞ içinde üst düzey elebaşı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında DEAŞ ağlarının gelişmesine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buccino, "CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler pentagon deaş
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