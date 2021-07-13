Pentagon: ''Türkiye'ye minnettarız''

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Kabil havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’dan çekilme ile ilgili soruları yanıtladığı günlük basın toplantısında Türkiye ile Kabil Havaalanı’nın güvenliği konusunda yapıcı görüşmelerin sürmekte olduğunu söyledi.

Kirby, Türkiye’nin NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Havaalanı’nın güvenliğinde rol oynadığını, ancak şimdi bütün yabancı güçler ülkeden çekilirken bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Bu düzenlemelere, Türkler’e havaalanının güvenliğinin sağlanmasında kimlerin yardımcı olacağının belirlenmesinin de dahil olduğunu kaydeden Kirby, "Havaalanında güvenliğin nasıl olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız" dedi.

Türkiye ile bu konuda yapıcı tartışmaların sürdüğünü belirten sözcü, ‘‘yöntem’’ ve ‘’talepler’’ konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve bunların somutlaşınca paylaşılacağını söyledi.

"ŞU AN GÜVENLİK MEVCUT"

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın şu an gerekli şekilde korunduğunu belirten Kirby, bu güvenliğin bir kısmının ABD askerleri tarafından sağlandığını, ancak çekilme tamamlandıktan sonra durumun nasıl olacağını konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, ABD’nin Kabil’de diplomatik varlığını sürdürebilmesi için havaalanının güvenliğinin büyük önem taşıdığını tekrarladı.

‘‘ABD ordusu Afganistan’daki görevini başarıyla tamamladı’’ diyen Kirby, El Kaide’nin Afganistan’da artık neredeyse hiç varlık gösteremediğini savundu. Sözcü, diğer örgütlerin de ABD’ye çok daha az tehdit oluşturduklarını ve tehdidin bölge ülkeleriyle Afrika’ya kaydığını, ABD’nin de yer değiştiren bu tehditlere odaklanacağını bildirdi.

‘‘Pentagon’da ABD’nin Afganistan’da elde ettiği kazanımların silineceğine dair kaygı var mı?’’ sorusuna ise Kirby, ‘‘Sosyo-ekonomik ve siyasi ilerlemenin Taleban yüzünden zarar görmesi konusunda elbette kaygılıyız. Bu yüzden Kabil’de diplomatik varlığımız, bu tür programlara ve girişimlere desteğimiz sürecek; Afgan güçleriyle ikili ilişkimiz olacak. Yeni bir ilişki türüne geçeceğiz’’ yanıtını verdi.