Pentagon'da tehlikeli madde alarmı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında hava kalitesinde yaşanan ani düşüş tehlikeli madde alarmına neden oldu. Güvenlik protokolleri devreye alındı ve binanın bazı bölümleri kilitlendi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında tehlikeli madde alarmı verildi. Binanın içindeki hava kalitesini ölçen gelişmiş sensörlerin anormal değerler tespit etmesi üzerine, tesiste en üst düzey güvenlik ve karantina protokolleri acil olarak devreye sokuldu.

Gaz Maskeli ve Özel Korumalı Ekipler Sahada

ABD'li yayın kuruluşu CNN International’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, alarmın verilmesinin hemen ardından kimyasal koruyucu kıyafetler ve gaz maskeleri kuşanan acil müdahale ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Güvenlik güçleri binanın 2. ve 5. katları arasında kalan 4 ile 7 numaralı koridorları tamamen kilit altına alarak personel giriş çıkışını durdurdu.

Pentagon güvenlik birimleri tarafından bina personeline geçilen acil durum mesajında, hava kalitesindeki düşüşün kesin kaynağının belirlenebilmesi amacıyla bölgede kapsamlı ek testlerin yapıldığı bildirildi.

"Müdahale Ekipleri Binadakilere Yardım Etmek İçin Hazır Durumda"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Pentagon, binanın ve içindeki kişilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahiptir. Bu sistemler, önemini belirleyene kadar ihtiyati önlemler gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bakanlık, etkilenen bölgede yerinde sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda" dedi.

İHA